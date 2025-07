Fermate Sinner Choc su Jannik terremoto prima della semifinale di Wimbledon contro Djokovic

determinazione e talento che lo rendono uno dei talenti emergenti più promettenti del circuito. Prima della semifinale contro Djokovic, un imprevisto ha scosso il suo cammino: il "sinner choc" di cui si parla sui social. Ma niente può fermare la sua voglia di conquistare Wimbledon e lasciare il segno nel tennis internazionale. La sfida è ormai alle porte, e il mondo aspetta con trepidazione di scoprire se Jannik continuerà il suo sogno.

Jannik Sinner continua a stupire il mondo del tennis con un percorso a Wimbledon che si sta dimostrando sempre più straordinario. Dopo aver conquistato il pubblico del campo numero 1 con la vittoria su Ben Shelton, l'altoatesino ha raggiunto con sicurezza le semifinali del prestigioso torneo londinese. Con una prestazione solida e un atteggiamento sereno, ha risposto colpo su colpo al tennis potente del giovane statunitense, mostrando ancora una volta di essere pienamente a suo agio su ogni superficie e di meritare il suo status di numero uno al mondo.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Recap Day 6: Djokovic fa 100 a Wimbledon; Italia da record con Sinner, Cobolli e Sonego; Courier: «?Sinner è un assassino a sangue freddo. Gestisce i suoi affari come un malavitoso»; Non fermate Jannik, il numero 1 vuole crescere ancora.

Sinner in semifinale a Wimbledon: l'infortunio al gomito non ferma Jannik, il servizio migliora - C'era preoccupazione, è inutile negarlo, non solo per il problema al gomito che da ieri stava limitando la sua routine, ma anche per la prestazione decisamente sottotono disputata ... Riporta msn.com

Djokovic si ferma, semifinale di Wimbledon con Sinner a rischio? Il serbo non si è allenato oggi - Cresce l’attesa per la semifinale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, ma intanto desta allarme la situazione fisica del campione serbo. Secondo msn.com