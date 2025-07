Fermate per un controllo in auto due ragazze di 22 anni finiscono in carcere | avevano più di 3 chili e mezzo di cocaina e hashish

Due giovani di 22 anni del Frentano finiscono in carcere dopo essere state fermate con oltre 3,5 chili di cocaina e hashish. L’operazione dei carabinieri di Atessa ha smascherato un potente traffico di droga, mettendo fine a un’importante rete di spaccio. La vicenda mette in luce il rischio crescente legato al narcotraffico tra i giovani e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastarlo. Un episodio che invita alla riflessione sulla pericolosità delle sostanze e sulla tutela della comunità .

Avevano con loro piĂą di 3 chili e mezzo di droga, tra cocaina e hashish. Per questo due giovani donne di 22 anni del Frentano sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Atessa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel corso di un'operazione anti-droga. Le due. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

