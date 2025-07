Femminile Primo allenamento agli ordini di Spugna

Con entusiasmo e determinazione, la prima squadra femminile del Sassuolo ha inaugurato ufficialmente la stagione 2025-26 al Mapei Football Center. Mentre le protagoniste azzurre Martina Lenzini e Eleonora Goldoni brillano all’Europeo, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi e passione. Il futuro è già in campo, e l’avventura è appena cominciata.

Mentre la Nazionale italiana femminile è impegnata all’ Europeo con la fananese Martina Lenzini e la finalese Eleonora Goldoni, quest’ultima ex Sassuolo così come Elisabatta Oliviero e Sofia Cantore, anch’esse fra le convocate dal ct Soncin, ieri mattina la prima squadra femminile del club neroverde edizione 2025-26 ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione al Mapei Football Center. Il gruppo si è ritrovato sul campo Adriana Spazzoli per la prima seduta agli ordini di mister Alessandro Spugna, la grande novità della nuova annata, e del suo staff, completato dall’allenatore in seconda Giuseppe Zappella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Femminile. Primo allenamento agli ordini di Spugna

In questa notizia si parla di: femminile - primo - allenamento - agli

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

Le Azzurre della Nazionale Femminile di calcio Nome: Rachele Baldi Data di nascita: 02/10/1994 Club: Fiorentina Femminile Ruolo: portiere Se i portieri titolari sono di solito eroi sottovalutati, i portieri di riserva sono spesso lasciati nell'ombra pur lavora Vai su Facebook

Il ritorno di Jannik Sinner: quando gioca agli Internazionali di Roma, contro chi e dove vederlo in tv; Nuovo Palasport: debutto con la nazionale di basket femminile, sfida alla Repubblica Ceca; Oggi in campo Sinner, in diretta su Rainews.it. Paolini contro Ostapenko e Berrettini contro Rudd.

Freedom, ripresi gli allenamenti agli ordini di mister Ardizzone - Il 2025 della Freedom FC Women si è aperto con una grande ed importante novità: l’inizio dell’avventura sulla panchina biancoblu di Mauro Ardizzone. Riporta calciofemminileitaliano.it

Italia femminile agli Europei 2025: il calendario completo con avversarie, date e orari delle partite - Il programma della fase a gironi che vedrà protagonista la Nazionale di Andrea Soncin in Svizzera dal 2 al 27 luglio ... Scrive msn.com