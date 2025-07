Fedez spoilera il suo libro dalla fine del matrimonio al tentato suicidio | Non so quanto mi resta da vivere

Fedez torna a scuotere i media svelando alcuni dettagli sconvolgenti del suo percorso personale. Dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni ai momenti più difficili, come il tentato suicidio e la malattia, il rapper si apre in un nuovo libro autobiografico in uscita a breve. Ma alcune anticipazioni stanno già facendo discutere: cosa ci rivelerà questa volta? Scopriamo insieme i particolari di un racconto che promette di essere intenso e coinvolgente.

Fedez torna a far parlare della sua vita privata. Dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni all'ultimo Sanremo, passando per la malattia e altri momenti molto delicati, il rapper si racconta in un libro autobiografico che uscirà a breve. Nel frattempo ha spoilerato alcune pagine. 🔗 Leggi su Today.it

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano» - Fedez si apre come mai prima d’ora nel suo nuovo libro, rivelando momenti di grande intensità e fragilità.

