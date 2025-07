Fedez racconta la tragedia del tentato suicidio e lascia tutti di stucco | le sue parole sono spiazzanti

Fedez, protagonista di uno dei momenti più intimi e rivelatori della sua vita, ha deciso di aprire il suo cuore come mai prima d’ora. Tra luci e ombre, tra successi e difficoltà, il rapper milanese affronta un tema delicato e spesso nascosto: il tentato suicidio. Le sue parole, sincere e schiette, sorprendono e lasciano senza fiato, portando alla luce una verità troppo spesso evitata. È un racconto che invita alla riflessione e alla solidarietà, perché la vulnerabilità può diventare forza.

Fedez ha deciso di spogliarsi di ogni corazza e raccontare la sua verità più dolorosa. In un momento storico in cui il gossip sembra aver preso il sopravvento sulla sua vita, il rapper milanese sorprende tutti annunciando un progetto molto diverso da quelli a cui ci ha abituati: un libro. Non sarà un diario scandalistico né un racconto patinato da celebrità, ma un viaggio nelle profondità della sua psiche, tra luci e ombre, tra successi e abissi. A lasciare senza parole, però, sono stati i primi estratti che lui stesso ha condiviso: pagine strazianti in cui Fedez confessa di aver sfiorato il suicidio, di aver lottato contro demoni interiori così forti da divorargli corpo e mente.