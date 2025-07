Fedez nel suo libro | Matrimonio finito a Sanremo La storia di uno che non ce l’ha fatta

Fedez apre il suo cuore in un nuovo capitolo della sua vita, narrando con sincerità e coraggio le sfide più dure affrontate negli ultimi anni. Tra crisi personali, problemi di salute e incontri con il dolore, il rapper si confessa come mai prima d’ora, regalando ai fan un’intima finestra sulla sua realtà. Un racconto intenso che promette di emozionare e ispirare, lasciando il lettore desideroso di scoprire come si conclude questa storia di resilienza e rinascita.

Un nuovo capitolo per Fedez, è proprio il caso di dirlo, che è pronto a confessarsi come mai prima d'ora in un libro. Il rapper aveva anticipato la notizia allo youtuber Gabriele Vagnano e adesso su Instagram ha deciso di condividere con i suoi fan due estratti della sua opera, ancora in fase di scrittura. I passaggi raccontano degli ultimi anni della sua vita, segnati da eventi tumultuosi: la crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, la malattia, lo scandalo a Sanremo e le liti con i soci. Due pagine lasciano intuire lo spirito del libro, dove parlerà anche del tentato suicidio. La fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

In questa notizia si parla di: libro - fedez - sanremo - matrimonio

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano» - Fedez si apre come mai prima d’ora nel suo nuovo libro, rivelando momenti di grande intensità e fragilità.

