Fedez nel suo libro | La storia di uno che non ce l’ha fatta Il suicidio? Perchè ho mollato gli psicofarmaci

Fedez, noto artista italiano, si apre come mai prima d'ora nel suo nuovo libro, rivelando i momenti più difficili della sua vita. Tra divorzio, Sanremo e la battaglia con gli psicofarmaci, l’autore svela un percorso di resilienza e speranza. Durante una recente intervista con Gabriele Vagnato, Fedez ha anticipato alcuni estratti toccanti, tra cui la storia di “uno che non ce l’ha fatta” ma ha scelto di continuare. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla forza di andare avanti.

Fedez sta scrivendo un libro. È stato lui stesso a dirlo, durante una chiacchierata con Gabriele Vagnato, conduttore e influencer che proprio la scorsa settimana ha pubblicato su YouTube un video in cui trascorre 48 ore con Federico Lucia. Parlando con Vagnato infatti, Fedez ha raccontato di essere al lavoro su un libro. Non da solo però, dato che si tratta di un lavoro a quattro mani.

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»

