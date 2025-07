Fedez ha venduto villa Matilda sul lago di Como a un importante imprenditore del nord Europa | ecco a quanto affare milionario

Fedez mette un punto alla sua storia con Villa Matilda sul Lago di Como, vendendola a un importante imprenditore del Nord Europa in un affare milionario. Un tassello in più nella fine di un’epoca per i Ferragnez, che ormai si avvicina al divorzio ufficiale. Dopo mesi di attese e cambi di scena, la vendita segna un capitolo conclusivo, lasciando il pubblico a chiedersi quali sorprese riserverà il futuro.

Un tassello dopo l’altro cala il sipario sulla “ favola ” dei Ferragnez e sei mesi dopo la ratifica degli accordi di separazione (il divorzio dovrebbe dunque essere imminente) arriva la notizia che Fedez è riuscito a vendere Villa Matilda, la dimora sul Lago di Como che lui e Chiara Ferragni avevano acquistato nel 2023, dunque poco prima che scoppiasse il “Pandoro Gate ” e poi la crisi del loro matrimonio. Un anno fa la vendita sembrava cosa fatta, poi si scoprì che era un’indiscrezione infondata, oggi invece l’accordo è chiuso e un nuovo proprietario è pronto a traslocare a Pognana Lario, nella villa pieds dans l’eau con giardino, piscina a sfioro e darsena con barca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fedez ha venduto villa Matilda sul lago di Como a un importante imprenditore del nord Europa: ecco a quanto, affare milionario”

In questa notizia si parla di: fedez - villa - matilda - lago

Fedez si esibisce in Toscana, ecco la data del concerto a Villa Bertelli - Fedez si esibirĂ in Toscana il 19 agosto 2025 a Villa Bertelli, Forte dei Marmi. L'artista, tra i protagonisti del ricco cartellone estivo, porta il suo talento in una delle location piĂą amate per i concerti.

Fedez ha venduto Villa Matilda: la casa comprata con Chiara Ferragni a un compratore straniero https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/10/news/fedez_ferragni_venduta_villa_matilda_lago_como-424723758/?ref=twhl… Vai su X

Villa Matilda è stata ufficialmente venduta Dopo un lungo periodo di trattative, la lussuosa abitazione di Fedez a Pognana Lario, sul Lago di Como, ha un nuovo proprietario https://fanpa.ge/5T6uR Vai su Facebook

Vendita Villa Matilda: Fedez e Chiara Ferragni cedono la dimora sul lago di Como per 13 milioni di euro; Fedez vende Villa Matilda sul lago di Como: ora è ufficiale. Cifra e acquirente top secret; Fedez vende villa Matilda sul Lago di Como: ufficiale, ecco a chi.

Fedez ha venduto Villa Matilda sul Lago di Como, acquistata nel 2023 - Si è chiuso un altro capitolo della soap opera dei Ferragnez: Villa Matilda, la lussuosa residenza sul lago di Como, è stata venduta da Fedez. Scrive gazzetta.it

Chiara Ferragni e Fedez vendono Villa Matilda sul lago di Como, ceduta per 13 milioni di euro - Villa Matilda, la grande villa acquistata dai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) sul lago di Como, a Pognana Lario, nel ... Come scrive msn.com