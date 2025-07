Fedez anticipa due pagine del suo libro | dal suicidio all' inizio della fine con Ferragni a Sanremo

Fedez svela un lato intimo e inedito del suo percorso, condividendo anteprime delle sue pagine più delicate. Tra le righe emerge il suo viaggio tra fragilità e resilienza, dall'ombra del pensiero suicida alla luce di una rinascita. Con una narrazione sincera, anticipa temi che toccheranno il cuore di molti, rendendo il suo libro un racconto di coraggio e speranza. Continua a leggere per scoprire come la sua storia si intreccia con momenti indimenticabili, come il debutto a Sanremo con Ferragni.

Fedez ha pubblicato nelle sue storie su Instagram l'anteprima di due pagine del suo primo libro. Il contenuto del testo è molto personale: in una delle due affronta il tema dell'istinto al suicidio che ha avuto quando ha smesso di prendere alcuni psicofarmaci; nell'altra parla dell'inizio della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il rapper posta su Instagram alcune pagine del suo lavoro, ancora in corso. «Ambizione? Narcisismo? Io so solo che ho quasi smesso di vivere» Vai su Facebook

