Federico Zampaglione dopo The Well torna all' horror con The Nameless Ballad assieme a Barbara Baraldi

Dopo il successo internazionale di The Well, Federico Zampaglione si immerge nuovamente nell'oscurità con The Nameless Ballad, un thriller horror ambientato nel mondo della musica, suo territorio di eccellenza. Insieme a Barbara Baraldi, dà vita a una storia che promette suspense e tensione, dimostrando ancora una volta la sua capacità di fondere emozioni forti con atmosfere inquietanti. Prepariamoci a un nuovo capitolo di terrore e mistero.

