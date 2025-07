Federer classe infinita! In campo a Wimbledon dopo 4 anni

Il re dell’immutabile eleganza tennistica ha fatto il suo grande ritorno a Wimbledon, risvegliando emozioni e ricordi indelebili. Dopo quasi quattro anni, Roger Federer, 43 anni, ha scelto le fasi più calde del torneo per riaffacciarsi sui campi in erba più iconici al mondo. Un momento che promette di essere memorabile: perché quando Federer è in campo, la classe infinita si trasforma in pura magia.

Dopo quasi quattro anni dalla sua ultima partita, Roger Federer — oggi 43enne — è tornato a calcare i campi in erba di Wimbledon, proprio nel momento più intenso del torneo: a poche ore dalle semifinali. A condividere le immagini di questo ritorno speciale è stato lo stesso campione svizzero attraverso il suo profilo social X.

Domenica a Wimbledon è arrivato anche Roger Federer.

