FdI Donzelli spiana la sinistra | Invidiosi o incapaci perché tacciono

Giovanni Donzelli smaschera i silenzi e le invidie della sinistra, evidenziando come l’Italia abbia consolidato il proprio ruolo internazionale sotto la guida di Giorgia Meloni. La conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina ha dimostrato il peso diplomatico del nostro Paese, mentre alcune forze politiche preferiscono tacere. È il momento di riconoscere i successi e fare fronte comune per il bene dell’Italia e dell’Europa.

"La Conferenza sulla ricostruzione dell' Ucraina è stato l'ennesimo successo internazionale dell'Italia e diplomatico di Giorgia Meloni, che si conferma una grande statista, utilissima per tenere unita l'Europa con il resto dell'Occidente": il responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo ha detto a margine della convention Ecr a Napoli. Poi ha fatto notare come solo una parte politica non abbia riconosciuto questo merito: "Stanno in silenzio solo quelli di sinistra, un po' perché invidiosi, un po' perché incapaci, non lo sappiamo, ma non riescono ad accettare il grande successo dell'Italia, grazie a Giorgia Meloni". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI, Donzelli spiana la sinistra: "Invidiosi o incapaci, perché tacciono"

In questa notizia si parla di: donzelli - sinistra - spiana - invidiosi

Ponte, Donzelli spegne le polemiche: “Non accettiamo lezioni dalla sinistra” - Ponte Donzelli si schiera contro le polemiche, affermando: "Non accettiamo lezioni dalla sinistra." Le sue dichiarazioni nascono in risposta alla discussione sul decreto Infrastrutture, in cui la Lega ha proposto di trasferire i controlli antimafia per il Ponte sullo Stretto a un'agenzia centralizzata del Ministero, scatenando un acceso dibattito politico.

FdI, Donzelli spiana la sinistra: Invidiosi o incapaci, perché tacciono | .it; Giorgia Meloni fa impazzire il Pd: raptus di Fornaro, inizia a tirare pugni contro il banco alla Camera | .it; Il Pd a Ventotene, cosa spunta dietro al traghetto dem: Solo una casualità?, che figura | .it.

Caso Cospito, Donzelli (FdI): «Sinistra sta con lo Stato o con ... - riferite al caso di Alfredo Cospito, il leader anarchico in sciopero della fame in regime ... ilsole24ore.com scrive

FdI, Donzelli smonta i teoremi sinistri: "Fazzolari? Cugino di quarto ... - "Fratelli d'Italia è una saga familiare": è questo l'interrogativo con cui David Parenzo ha aperto l'ultima puntata di L'Aria che tira, il programma di approfondimento giornalistico di La7. Lo riporta iltempo.it