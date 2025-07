FC 25 SBC van de Ven FUTTIES – Sfide e premi

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti la nuova sfida SBC dedicata a Van de Ven FUTTIES! Completa le prove e vinci la sua carta speciale da 97, esclusiva e non ripetibile, disponibile solo per 13 giorni. Sfida i tuoi limiti, scambia una rosa con i giocatori del Tottenham e conquista ricompense esclusive. Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo di FUTTIES!

EA Sports FC 25 rilascia una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a van de Ven FUTTIES. Completando tutte le sfide riceverai la sua carta speciale 97. Questa SBC non è ripetibile e sarà disponibile per 13 giorni. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC van de Ven FUTTIES. Tottenham Hotspur Scambia una rosa con giocatori del Tottenham. Ricompensa: Pacchetto Oro maxi Requisiti: Min. 1 giocatore del Tottenham. Valutazione squadra min. 87. Netherlands Scambia una rosa con giocatori dei Paesi Bassi. Ricompensa: Pacchetto Oro maxi premium Requisiti: Min. 1 giocatore olandese. Valutazione squadra min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, SBC van de Ven FUTTIES – Sfide e premi

