Fbi le vittime di Epstein furono migliaia E l’avvocato Dershowitz conferma | la lista c’è

Nel cuore delle controversie sul caso Epstein, una rivelazione sconvolgente emerge: le vittime superano ampiamente le dozzine di cui si parlava, arrivando a oltre mille, come confermato dall’avvocato Dershowitz e documentato in un memo dell’FBI. Questa scoperta mette in discussione tutte le narrazioni ufficiali e apre scenari inquietanti sulle dimensioni di un'inchiesta ancora troppo in ombra. La verità sta emergendo, e il mondo deve essere preparato ad ascoltarla.

Nel bel mezzo delle polemiche relative al caso Epstein e all’esistenza di una “lista di clienti” del finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019, emerge una realtà sconcertante e clamorosa: le vittime non sono le “dozzine” dichiarate fino a poco tempo fa ma oltre un migliaio. Il dato è contenuto in un memo dell’Fbi di due pagine recentemente diffuso. “Come parte del nostro impegno per la trasparenza – si legge nel Memo – il Dipartimento di Giustizia e l’Fbi hanno condotto una revisione esaustiva delle informazioni investigative relative a Jeffrey Epstein”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Fbi, le vittime di Epstein furono “migliaia”. E l’avvocato Dershowitz conferma: la lista c’è

