FBI Chiude NSW2u | Addio a uno dei Maggiori Siti di Pirateria per Nintendo Switch

Era solo questione di tempo, ma alla fine è successo: NSW2u, uno dei più famosi portali per il download illegale di ROM e firmware per Nintendo Switch, è stato bloccato dall’FBI. Giovedì scorso, il sito è stato sostituito da un avviso ufficiale che ne annuncia il sequestro, mettendo fine a un’era in cui milioni di utenti scaricavano giochi senza pagare un centesimo. Cosa Dice l’Avviso dell’FBI?. Chi prova ad accedere a NSW2u si trova davanti a questo messaggio: “Questo dominio è stato sequestrato dal Federal Bureau of Investigation in base a un ordine del tribunale federale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net