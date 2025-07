Farai la fine di Giulia Cecchettin il cantante-rapper di Amici è stato condannato a quattro anni

Il mondo dello spettacolo e dei talent si stringe in un silenzio carico di sconcerto: Lorenzo Venera, noto come Amnesia, ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere. La sentenza del Tribunale di Torino, presieduto dalla giudice Elisabetta Chinaglia, segna un capitolo doloroso e complesso nella vita dell’ex concorrente di Amici di Canale 5. La vicenda solleva profonde riflessioni sulla fragilità del successo e sulle sfide che affrontano le celebrità oltre il palcoscenico.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio 2025, il tribunale di Torino, presieduto dal giudice Elisabetta Chinaglia, ha condannato a quattro anni di carcere Lorenzo Venera, 36 anni, conosciuto con il nome d’arte Amnesia con cui aveva partecipato alla trasmissione Amici di Canale 5. Accolta la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il rapper Amnesia è stato condannato per i maltrattamenti alla sua ex: 4 anni - Lorenzo Venera ha alle spalle una condanna definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale Quattro anni di carcere. Come scrive msn.com

Condannato a 4 anni il rapper Amnesia, ex «Amici»: picchiò e minacciò la convivente. Le diceva: «Sarai la nuova Giulia Cecchettin» - Dovrà pagare anche i danni patrimoniali e non con una provvisionale di 10 mila euro alla ex e di 5 mila all ... Segnala msn.com