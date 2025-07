Far West oltre confine | rissa con coltelli e bottiglie rotte tre denunce

Un drammatico episodio scuote la tranquilla località di Lucia, nel comune di Pirano, dove ieri pomeriggio si è scatenata una violenta rissa tra gruppi di persone. Tra coltelli, bottiglie rotte e altri oggetti contundenti, l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, portando alla denuncia di tre individui. Un evento che mette in luce come la calma possa essere spezzata in un attimo, lasciando dietro sé tensione e interrogativi sulle cause di questa escalation.

Rissa oltre confine con coltelli, bottiglie rotte e altri oggetti: è successo nella giornata di ieri, giovedì 10 luglio a Lucia, località nel comune di Pirano. Alle 18:20 la polizia di Capodistria ha ricevuto la segnalazione e gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo di 48 anni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

