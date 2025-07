Famiglia yoga terapie | Djokovic si prepara alla semifinale con Sinner Allenamento alle 13.30

La famiglia yoga e le terapie di Djokovic si preparano alla semifinale con Sinner, con un allenamento alle 13:30. Dopo lo spavento per la "spaccata" nel match con Cobolli, il serbo dovrebbe svolgere oggi il suo allenamento pre-gara alle 12:30 locali, rinvigorendo la sua concentrazione e determinazione. La sfida promette emozioni intense, mentre il campione si avvicina al grande appuntamento.

Dopo lo spavento per la "spaccata" nel finale con Cobolli, il serbo oggi dovrebbe svolgere il suo allenamento pregara alle 12.30 locali.

