Falso contratto con un gestore di telefonia assolta 31enne

Una giovane di 31 anni di Santa Maria Capua Vetere vede finalmente fare luce sulla sua vicenda giudiziaria: assoluzione definitiva per sostituzione di persona e truffa, dopo un lungo iter processuale. La decisione della Corte di Appello di Napoli apre nuovi scenari e ridona speranza a chi si trova coinvolto in situazioni complesse. La giustizia ha parlato, ma cosa succederà ora per A.A.?

Pronuncia assolutoria per A.A., 31enne di Santa Maria Capua Vetere finita sotto processo per sostituzione di persona e truffa. E' quanto disposto dalla quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli, presieduta da Francesco Ciocia, che ha accolto il ricorso avverso la sentenza di primo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

