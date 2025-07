False promozioni sui social | attenzione alle truffe sui finti abbonamenti per i bus in Toscana

Attenzione alle false promozioni sui social media! Le truffe degli abbonamenti fasulli per i bus in Toscana sono in aumento: i truffatori sfruttano immagini ingannevoli e commenti falsi per carpire dati personali e denaro. Prima di cliccare, informatevi bene e affidatevi solo alle fonti ufficiali. Ricordate: la sicurezza dei vostri viaggi passa anche dalla vostra attenzione.

Autolinee Toscane segnala la diffusione di nuove truffe online, in particolare sui social media, dove vengono pubblicizzati falsi abbonamenti a prezzi stracciati validi per viaggiare su autobus urbani e regionali in Toscana. I truffatori pubblicano post ingannevoli che promuovono inesistenti “tessere speciali in edizione limitata”, corredati da immagini create con fotomontaggi e da falsi commenti di utenti soddisfatti. L’obiettivo è carpire la fiducia degli utenti e indurli a cliccare su link fraudolenti o a fornire dati personali e bancari. Autolinee Toscane ribadisce che si tratta di contenuti completamente falsi e invita i cittadini a non interagire con queste pubblicazioni e a non fornire alcuna informazione personale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - False promozioni sui social: attenzione alle truffe sui finti abbonamenti per i bus in Toscana

In questa notizia si parla di: social - truffe - abbonamenti - toscana

