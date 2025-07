Falange albanese.

In un contesto globale sempre più complesso, le tensioni sulla questione israelo-palestinese assumono un peso enorme. La condanna di crimini e violenze da entrambe le parti è imprescindibile, ma il caso di Francesca Albanese evidenzia come le accuse possano diventare strumenti di strumentalizzazione politica. Ora, è fondamentale distinguere tra critica legittima e attacchi infondati, affinché il dibattito internazionale possa realmente contribuire alla pace e ai diritti umani.

Noi che - figuriamoci - condanniamo sia i crimini di guerra dell'esercito israeliano sia i terroristi di Hamas, siamo rimasti colpiti dal caso di Francesca Albanese, la relatrice speciale Onu per i diritti umani in Palestina (diffidiamo sempre di chi non si capisce che lavoro faccia) che il Segretario di Stato statunitense ha accusato di antisemitismo e di portare avanti «una campagna di guerra politica ed economica contro Usa e Israele». Ora. C'è capitato di sentire Francesca Albanese in qualche talk. E al netto dell'impressione che sia una di quelle persone che dicono cose di dubbio gusto ma di indubbia inutilità, abbiamo solo capito che ha millantato per anni di essere avvocato; non le interessa tanto la Palestina quanto demonizzare Israele; minimizza sfiorando il negazionismo gli stupri del 7 ottobre; a volte parla come fosse il portavoce di Hamas; una sera ci è sembrato che giustificasse il terrorismo; odia l'Occidente libero pur vivendoci liberamente; Inghilterra, Canada, Francia e Germania hanno chiesto la sua rimozione dalla carica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it