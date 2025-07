Facundo Gonzalez Juve | il piano del club bianconero è chiaro cos’ha in mente la dirigenza per il futuro dell’uruguaiano Ultimissimi aggiornamenti

Facundo Gonzalez, giovane promessa uruguaiana della Juventus, si sta preparando a fare il suo debutto in Serie A. La dirigenza bianconera ha delineato un piano ambizioso per il futuro del difensore, puntando a valorizzarlo e integrarlo nel progetto della squadra. Con l'interesse di club come il Genoa, il suo percorso si fa sempre più interessante. Ma qual è la strategia definitiva dei bianconeri? Scopriamo insieme le ultime novità e le prospettive per il talento uruguaiano.

Facundo Gonzalez Juve: il futuro del difensore uruguaiano è stato definito. Ecco qual è l'idea del club bianconero in vista della prossima stagione. Facundo González, promettente difensore centrale uruguaiano di proprietĂ dei bianconeri, è pronto per il suo esordio nel campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Genoa si è mosso con decisione e sarebbe ora in pole position per assicurarsi il giocatore in prestito per la prossima stagione. Un campione del mondo U20 pronto per il grande salto. Dopo aver vinto da protagonista il Mondiale Under 20 con la nazionale uruguaiana, Facundo Gonzalez è considerato uno dei difensori di maggior prospettiva del panorama sudamericano.

Facundo Gonzalez Genoa può sbloccare anche un’altra operazione: la Juve incasserà il 20% della vendita! Tutti i dettagli - Facundo Gonzalez, talento argentino in orbita Genoa, potrebbe portare ulteriori benefici alla Juventus grazie a un’operazione strategica.

