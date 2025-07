Faccia vedere il biglietto ma il passeggero reagisce con violenza | controllore Atm aggredito a Sesto San Giovanni

Un episodio di violenza scuote il cuore di Sesto San Giovanni, dove un controllore Atm viene aggredito mentre richiede il biglietto. La tensione esplode in piazza Primo Maggio, lasciando spavento e preoccupazione tra i cittadini e il personale dei trasporti pubblici. È un richiamo alla necessità di garantire sicurezza e rispetto nelle nostre città . La speranza è che episodi del genere diventino sempre più rari e che si possa tornare a viaggiare senza paura.

Sesto San Giovanni (Milano) – Ennesima aggressione ai danni di un controllore Atm. È successo nei giorni scorsi, verso le 10 di mattina, in piazza Primo Maggio, il capolinea di diverse linee che viaggiano nell’hinterland e collegano anche Monza a Milano. La vittima ha 33 anni, era in servizio su uno dei mezzi dell’azienda di trasporto pubblico milanese, ed è finita in ospedale: tanto spavento, ma per fortuna se la caverà senza complicazioni. L’addetto stava svolgendo il consueto controllo dei titoli di viaggio a bordo dell’autobus, quando si è imbattuto in un uomo privo di ticket, uno straniero dall’accento portoghese, secondo le testimonianze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it