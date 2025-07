Fabrizio Corona condannato a pagare 40mila euro | Ecco come si combatte l’ingiustizia

Fabrizio Corona si trova nuovamente al centro di polemiche e controversie, questa volta con una condanna a pagare 40.000 euro per un episodio del suo live-show mediatico. Il Tribunale di Brescia ha stabilito il risarcimento alla giudice Marina Corti, ripercorrendo le scorse vicende del 2021. Una storia che tra scatti e dichiarazioni incendiarie mette in luce come si possa combattere l’ingiustizia, anche quando tutto sembra perduto.

Nuovo episodio nel reality di Fabrizio Corona. Il Tribunale di Brescia lo ha condannato a risarcire la giudice Marina Corti con oltre 36.000 euro, piĂą altri 7.700 euro di spese legali. Il tutto per una sceneggiata che risale al 2021: l’ex re dei paparazzi, fresco di revoca dei domiciliari, si era filmato su Instagram con il volto insanguinato e uno sguardo da martire, sbraitando contro il sostituto procuratore Antonio Lamanna e la giudice Marina Corti. Nel video utilizzava parole forti, infatti diceva: “Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”. Fabrizio Corona, la story con il volto insanguinato e le minacce social. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fabrizio Corona condannato a pagare 40mila euro: “Ecco come si combatte l’ingiustizia”

