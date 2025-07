Fabian Ruiz è stato sottovalutato per anni ora potrebbe addirittura ambire al Pallone d’Oro L’Equipe

Tra le stelle parigine di questa stagione, ce n’è una che brilla con intensità spesso sottovalutata: Fabian Ruiz. Spesso oscurato dagli attaccanti del Psg, il centrocampista spagnolo ha dimostrato di essere un elemento decisivo e di grande valore, come evidenziato anche dall’ultima doppietta contro il Real Madrid. Ora, il suo talento potrebbe portarlo a un traguardo ambizioso: il Pallone d’Oro. La sua storia sta cambiando, e il mondo del calcio lo sta finalmente riconoscendo.

Si parla tanto degli attaccanti del Psg, ma Fabian Ruiz è stato uno degli uomini chiave di Luis Enrique in questa stagione. Il centrocampista spagnolo, reduce da una doppietta contro il Real, ha tutte le carte in regola per poter ambire al Pallone d’Oro. Fabian Ruiz ora potrebbe addirittura ambire al Pallone d’Oro. L’Equipe scrive: Discreto, prezioso, decisivo e. sottovalutato? Tra le stelle parigine di questa stagione, ce n’è una che brilla, ma forse non così visibilmente come le altre. A meno che non sia l’estero, troppo concentrato su alcuni, che non percepisce la sua vera brillantezza. Se gli occhi sono spesso e logicamente puntati sulle prestazioni di Ousmane Dembélé, in lizza per vincere il Pallone d’Oro, o sul giovanissimo Désiré Doué, un altro elemento della squadra contribuisce in diversi modi alle conquiste storiche del club parigino: è Fabian Ruiz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it