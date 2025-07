Fa scena muta all’orale di Maturità la commissione d’esame gli scrive una lettera | Una furbata Se sei contro il sistema allora rinuncia al diploma

In un gesto coraggioso e provocatorio, studenti in tutta Italia scelgono di fare scena muta all’orale di maturità, rifiutando di sostenere la prova come forma di protesta contro il sistema. Da Veneto a Firenze, questa “furbata” diventa simbolo di dissenso e di lotta per un cambiamento. Ma è davvero una soluzione o solo un ricorso estremo? La loro scelta apre un dibattito acceso sulla scuola, le regole e il valore della protesta giovanile.

Da uno sono diventati tre, poi quattro i ragazzi e le ragazze che si sono rifiutati di sostenere la prova orale della Maturità, l’ultimo atto della loro carriera liceale. Un gesto di protesta che, partito da Gianmaria Favaretto e Maddalena Bianchi in Veneto, è presto arrivando fino a Firenze. «Sono contro il sistema», questo lo “slogan” ripetuto di fronte alla commissione d’esame anche da un giovane studente delle Scuole Pie Fiorentine, già sicuro matematicamente della promozione. È stata proprio la commissione d’esame, a otto giorni di distanza dall’accaduto, a criticare duramente la scelta in una lettera inviata al giovane: «Crescere significa affrontare la realtà con coraggio, consapevolezza e coerenza. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: orale - maturità - scena - muta

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - Gli studenti ribelli della maturità 224 si uniscono nel boicottaggio dell'esame orale, gridando "No al sistema dei voti".

La protesta agli esami di maturità: siamo stati al Liceo Canova di Treviso. Dopo Padova e Belluno, il terzo caso di scena muta all'orale arriva dal capoluogo della Marca. Vai su X

Nello spiegare le ragioni per cui ha scelto anche lei di fare scena muta all’orale della Maturità, la bellunese Maddalena Bianchi ha descritto una scuola ridotta a esamificio e dominata dal demone della competitività, dove gli studenti vengono stimolati a primeg Vai su Facebook

Scena muta alla Maturità, la ds della scuola del ragazzo: “Altro che coraggio, è scelta di comodo, sapeva di essere promosso”; Maturità 2025, un altro caso di scena muta all'orale: accade a Firenze. Studente protesta contro il sistema; Maturità 2025, l'annuncio di Valditara: chi boicotta l'esame facendo scena muta dal prossimo anno sarà bocciato.