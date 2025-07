F1 dopo il successo del film con Brad Pitt la Apple è in trattative per trasmettere le gare in esclusiva

Dopo il trionfo cinematografico con Brad Pitt, la Formula 1 si prepara a essere protagonista anche sul piccolo schermo, grazie all'interesse di Apple 232. La multinazionale, desiderosa di espandere il suo impero dei contenuti sportivi, è in trattative avanzate per ottenere i diritti esclusivi delle gare di F1 su Apple TV+. Mentre il contratto con ESPN sta per scadere, l'azienda con la mela punta a rivoluzionare la fruizione delle corse...

Dopo che F1 è diventato il più grande successo al botteghino dell'azienda, Apple è in trattative attive per acquisire i diritti di trasmissione delle gare di Formula 1 sulla sua piattaforma. Il successo planetario di "F1", film con Brad Pitt, ha spinto Apple ad accelerare verso un traguardo ambizioso: trasmettere in esclusiva i Gran Premi di Formula 1 su Apple TV+. Mentre il contratto con ESPN si avvia alla conclusione, l'azienda con la mela sogna di portare la F1 nelle sue griglie di partenza digitali. Brad Pitt, Apple e ora la corsa è per i diritti TV della Formula 1 Dietro le quinte rombanti di "F1", non c'è solo la parabola del personaggio Sonny Hayes, ex campione che torna in pista dopo anni di silenzio per salvare una scuderia amica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1, dopo il successo del film con Brad Pitt, la Apple è in trattative per trasmettere le gare in esclusiva

