Ex Mattatoio Riccione candida il progetto La città dei ragazzi al bando nazionale

Riccione si prepara a diventare sempre più giovane e vibrante: con il progetto "La Città dei Ragazzi", la città ha ufficialmente candidato questa iniziativa al bando nazionale promosso da Anci e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio. Un passo importante verso una comunità più inclusiva, partecipata e dinamica, capace di ascoltare e coinvolgere i giovani in modo attivo. La città si impegna così a costruire un futuro più condiviso e innovativo.

