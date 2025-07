Ex agente Arnautovic | Bravo come Ibrahimovic È un giocatore speciale

Rob Groener, ex agente di Arnautovic, svela dettagli sorprendenti sul suo talento straordinario, paragonandolo a Ibrahimovic e definendolo un giocatore davvero speciale. Con un passato ricco di sfide e successi, Arnautovic si distingue per personalità e abilità in campo. La sua esperienza all’Inter ha contribuito a consolidare la sua fama, confermando che siamo di fronte a un talento che lascia il segno. Ma cosa rende così unico questo calciatore?

Rob Groener, ex agente di Arnautovic, ha parlato all'agenzia APA del suo ex assistito, del paragone con Ibra e della sua esperienza all'Inter.

Arnautovic, l’ex agente: «All’Inter non è stato deludente, ma importante!» - L’ex agente di Marko Arnautovic, Rob Groener, esprime grande soddisfazione per la carriera dell’attaccante austriaco, sottolineando il suo impatto positivo all’Inter e il valore che potrebbe portare al Rapid Vienna.

