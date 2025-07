Evento Fatto in Italia | a Modena l’estate fa tappa al mercato

porte, è il momento perfetto per scoprire e acquistare prodotti autentici italiani. Domenica 13 luglio, il Mercato di Modena si trasforma in un vivace spettacolo di sapori, artigianato e tradizione, offrendo un’esperienza unica all’aria aperta. Non perdere questa occasione di immergerti nel cuore della cultura italiana, vivendo un appuntamento che celebra l’eccellenza del Made in Italy nel suggestivo scenario di Parco Novi Sad. Ti aspettiamo!

L’appuntamento con lo shopping all’aria aperta torna anche a luglio: domenica 13, dalle 7 alle 14.00, nell’anello esterno del Parco Novi Sad – a due passi dal centro storico di Modena – si rinnova l’incontro mensile con l'evento "Fatto in Italia". Con l’estate ormai nel pieno, e le ferie alle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: evento - fatto - italia - modena

Social e siti web, l’evento qui ha fatto boom - Il Palio non è solo una tradizione, ma un fenomeno digitale! Tra marzo e maggio, i numeri parlano chiaro: 66mila utenti unici e oltre 224mila visualizzazioni sui siti web dedicati.

È tempo di MATERIALE RESISTENTE, insieme ai ragazzi di Col Passo A Tempo Di Chi Sa Ballare tanti incredibili artisti che hanno fatto la storia della musica italiana: Modena City Ramblers Africa Unite Yo Yo Mundi GANG Giorgio Canali Fabrizio Tavernelli Vai su Facebook

Evento Fatto in Italia: a Modena l’estate fa tappa al mercato; “Evento Fatto in Italia”: torna lo shopping all’aria aperta a Modena; Evento Fatto in Italia a Modena, domenica di mercato al Novi Sad.

Torna l’evento ’Fatto in Italia’ - Il Resto del Carlino - domani l‘evento ’Fatto in Italia’, che nella sua versione più completa, andrà a colorare ed animare l’anello del Parco Novi Sad. Scrive ilrestodelcarlino.it

Acetaia d’Italia, un weekend dedicato all’oro nero di Modena - Conto alla rovescia per Acetaia d'Italia, l'evento che sabato 27 e domenica 28 settembre farà di Modena l’ombelico del mondo dei gourmet con una nuova edizione di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it