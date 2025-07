Eventi week-end | dalla Moda tra gli Aironi a Gerenzano alla Notte nerama piena di giochi di luce a Cogliate

Questo fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025, il nostro territorio si anima con eventi strepitosi tra moda, luci e divertimento. Dalle affascinanti “Mezzanotte Bianca” a Caronno alle suggestive “Notti sotto le stelle” a Origgio e Cogliate, ogni serata è un’occasione per vivere emozioni uniche. E poi, la “Moda tra gli aironi” a Gerenzano, un incontro tra eleganza e natura. Preparati a scoprire il meglio del weekend!

Questo fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025, troviamo ancora tante proposte serali per far festa e divertirsi in compagnia. Tra le iniziative, la “Mezzanotte Bianca” a Caronno, la “Notte sotto le stelle” a Origgio e la “Notte nera” di Cogliate, piena di effetti luminosi suggestivi. E poi, la “Moda tra gli . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Eventi week-end: dalla “Moda tra gli Aironi” a Gerenzano alla “Notte nera”(ma piena di giochi di luce) a Cogliate

In questa notizia si parla di: notte - moda - nera - piena

Modà, manca poco al concerto evento La notte dei romantici a San Siro - Manca meno di un mese alla Notte dei Romantici, il grande concerto dei Modà a San Siro di Milano il 12 giugno.

Outfit Capodanno 2024 ?? come vestirsi nella notte più glam dell’anno; The Garden of Time, i look maschili di chi conta; Milano città insicura. Scippi in pieno giorno. Centro ingestibile.

Eventi week-end: dalla “Moda tra gli Aironi” a Gerenzano alla “Notte nera”(ma piena di giochi di luce) a Cogliate - Questo fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025, troviamo ancora tante proposte serali per far festa e divertirsi in compagnia. Riporta ilnotiziario.net

Milano, via Cesariano: botti e fuochi artificiali in piena notte, la ... - ABBONATI; Lo stato del tuo abbonamento #PLACEHOLDER# è sospeso. Secondo milano.corriere.it