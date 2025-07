Evasione da film in Questura a Prato | pregiudicato sfugge al controllo si toglie le manette e scappa

Una fuga rocambolesca quella avvenuta a Prato, dove un pregiudicato ha sfruttato un momento di distrazione durante un controllo in Questura per scappare, lasciando intravvedere le fragilità del sistema di sicurezza. Nonostante fosse sotto stretta sorveglianza e ammanettato, l’uomo è riuscito a dileguarsi, lasciando tutti senza parole. Un episodio che riaccende il dibattito sulla gestione della sicurezza e sull’efficacia delle misure adottate. Continua a leggere.

Il giudice di Prato aveva negato il carcere ma i pm avevano fatto ricorso indicando il 38enne come “punto di riferimento per lo smercio della droga nella comunità cinese”. Mentre lo arrestavano, però, è riuscito a fuggire durante le operazioni di riconoscimento in Questura e a dileguarsi nonostante fosse ammanettato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: questura - prato - evasione - film

Prato: boss cinese della droga scappa dalla Questura con le manette. E’ caccia all’uomo - Una fuga da film che ha lasciato tutti a bocca aperta quella di Jang Bobo, il boss cinese della droga arrestato a Prato.

Evasione da film del «re della droga» di Prato: riesce a sfilarsi le manette e fugge dalla questura; Evasione da film in Questura a Prato: pregiudicato sfugge al controllo, si toglie le manette e scappa; Criminale si sfila le manette e scappa dalla questura di Prato.

Evasione da film in Questura a Prato: pregiudicato sfugge al controllo, si toglie le manette e scappa - Il giudice di Prato aveva negato il carcere ma i pm avevano fatto ricorso indicando il 38enne come “punto di riferimento per lo smercio della droga nella ... Si legge su fanpage.it

Evasione da film del «re della droga» di Prato: riesce a sfilarsi le manette e fugge dalla questura - Jang Bobo, più volte condannato per spaccio di droga: dopo l'arresto la fuga nei corridoi della questura. Secondo msn.com