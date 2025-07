Evade dai domiciliari e danneggia case e auto con una spranga | 25enne denunciato a Sant’Angelo dei Lombardi

Una vicenda che scuote Sant’Angelo dei Lombardi: un 25enne, in un gesto di forte escalation, evade dai domiciliari e si scaglia contro la proprietà pubblica e privata. La sua azione, culminata in danneggiamenti con una spranga, ha allarmato la comunità prima del suo rapido intervento e ritorno ai domiciliari. Un episodio che sottolinea l’importanza di rafforzare i controlli e prevenire ulteriori rischi.

Il giovane, in evidente stato di agitazione, ha colpito portoni e auto in piazza De Sanctis. Fermato dai Carabinieri, è tornato ai domiciliari su disposizione della Procura.. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno deferito in stato di libertà un 25enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di evasione e danneggiamento. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, questa notte si è allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione e, giunto in piazza Francesco De Sanctis, ha danneggiato i portoni di due abitazioni e le autovetture di due persone del posto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it