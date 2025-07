Europeo U18 Basket femminile il cammino dell’Italia si ferma ai quarti contro la Francia

Il sogno europeo delle giovani ragazze azzurre si interrompe bruscamente ai quarti di finale contro la Francia, con una sconfitta pesante di 34-72. Nonostante il risultato duro da digerire, le speranze non si spengono: sabato le nostre atlete scenderanno in campo per conquistare un piazzamento dal quinto all’ottavo posto, dimostrando ancora una volta il cuore e la valore del basket femminile italiano. L’avversaria...

La Nazionale italiana di basket femminile Under 18 è stata nettamente battuta dalla Francia (34-72) e sabato tornerà in campo per la semifinale del girone che assegna i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Le Azzurre della Nazionale italiana di basket femminile under 18 sono state nettamente battute dalla Francia (34-72) e sabato tornano in campo per la semifinale del girone che assegna i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. L’avversaria sarà la Serbia (ore 15.00, Live YouTube FIBA). Già in semifinale Belgio e Finlandia, che si affronteranno sabato, mentre la Francia affronterà le padrone di casa della Spagna. 🔗 Leggi su Sportface.it