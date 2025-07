Europei Under 16 di Volley femminile | l’Italia batte l’Albania 3-0

L’Italia Under 16 di volley femminile continua a stupire: a Tirana, le azzurrine conquistano la settima vittoria consecutiva ai Campionati Europei, superando senza problemi l’Albania con un netto 3-0. Una performance che conferma il talento e la determinazione di questa giovane squadra, sempre più vicina a regalare emozioni indimenticabili agli appassionati italiani. La strada verso il successo è ormai tracciata, e il futuro promette ancora grandi traguardi.

La Nazionale Under 16 di volley femminile ha battuto a Tirana i padroni di casa dell’Albania ai Campionati Europei di categoria, ottenendo la settima vittoria consecutiva nella competizione. Non si ferma la corsa della Nazionale Under 16 femminile ai Campionati Europei di categoria. Le azzurrine, infatti, oggi a Tirana hanno conquistato la settima vittoria consecutiva nella manifestazione continentale, superando con un netto 3-0 (25-16, 25-10, 25-5) le padrone di casa dell’Albania. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

