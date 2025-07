Europa League Crystal Palace retrocesso | la UEFA ha deciso

Tuttavia, la vittoria nel ricorso ha riportato speranze per il futuro del club. Intanto, per il Crystal Palace, la decisione della UEFA rappresenta una batosta importante: niente Europa League per questa stagione. La battaglia tra ambizione e regolamenti continua, mentre le squadre europee si preparano a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e sorprese. Resta con noi per scoprire come evolveranno le vicende e quali saranno le sorprese dell’ultima ora.

Niente da fare per il Crystal Palace, gli inglesi non giocheranno l’Europa League per decisione della UEFA. Sono cominciate le qualificazioni per le varie competizioni europee della prossima stagione, ma alcune squadre già qualificate rischiano il posto. Una di queste squadre è l’Olympique Lyonnais, retrocesso nel secondo campionato francese a causa di alcuni problemi economici e finanziari. Pochi giorni fa, però, il club ha vinto il ricorso ed è stato riammesso in Ligue 1. Come da accordi, dunque, l’OL potrà essere riammesso anche in Europa League. La squadra di Fonseca, dunque, ha sventato una doppia esclusione a dir poco clamorosa per una formazione che ha chiuso il campionato al sesto posto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Europa League, Crystal Palace retrocesso: la UEFA ha deciso

In questa notizia si parla di: europa - league - crystal - palace

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni, Ndoye folgora il Milan: emiliani in Europa League - Dopo 51 anni, il Bologna trionfa in Coppa Italia, estromettendo il Milan con un emozionante 0-1. Il gol decisivo, frutto di un’azione corale, è firmato da Ndoye, che approfitta di un'incomprensione difensiva.

Scossa UEFA: fuori il Crystal Palace dall’Europa League, dentro il Nottingham Forest #ASRoma Vai su X

La decisione della Uefa sulla partecipazione alle coppe europee di Lione e Crystal Palace; Crystal Palace in Conference: arriva il comunicato ufficiale della UEFA; ULTIM’ORA Crystal Palace retrocesso in Conference League.

Crystal Palace escluso all’improvviso dall’Europa League e retrocesso in Conference: cosa è successo - La violazione delle norme sulla multiproprietà costa cara al club inglese: ammesso il Lione, al suo posto in Europa League andrà il Nottingham Forest ... Da fanpage.it

Crystal Palace-Lione, il conflitto di interessi favorisce Fonseca: ecco perché andrà in Europa League - Possiedono la stessa proprietà e non possono partecipare alla stessa competizione: arrivata l’ufficialità della Uefa sulla partecipazione di Lione e Crystal Palace alle prossime competizioni europee. Scrive msn.com