Europa e Ucraina uniscono le forze per potenziare l'industria della difesa, segnando un passo cruciale verso una cooperazione più stretta e strategica. Tre anni e mezzo di invasione hanno rafforzato la determinazione ucraina e la consapevolezza europea dell'importanza di un sostegno solido e duraturo. L'Ucraina, ormai, rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza regionale e l'indipendenza europea, dimostrando che insieme si può affrontare qualsiasi sfida.

Tre anni e mezzo di invasione su vasta scala hanno insegnato molte cose all'Ucraina e all'Europa. C'è innanzitutto la consapevolezza che gli ucraini non si arrenderanno, non lasceranno campo libero a Vladimir Putin, e lo respingeranno finché le forze glielo permetteranno. C'è anche bisogno che l'Europa sia un alleato affidabile per Kyjiv, con un sostegno costante sul piano politico, economico, militare. E poi c'è ormai la certezza che l'Ucraina non sta difendendo solo il suo territorio, ma tutta l'Europa e il mondo libero. Per questo gli interessi di Europa e Ucraina sono più che mai sovrapposti.

