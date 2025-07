Eur blindata per la Conferenza sull’Ucraina | traffico e trasporti nel caos anche oggi

Oggi, venerdì 11 luglio 2025, l’Eur si trasforma in una fortezza inviolabile per la seconda giornata della Conferenza internazionale sull’Ucraina. Tra chiusure, deviazioni e blocchi totali al traffico, la mobilità resta critica, creando disagi per cittadini e visitatori. La zona blindata e i varchi presidiati sottolineano l’importanza dell’evento, ma anche le sfide quotidiane di una città che si adatta a garantire sicurezza e ordine. La situazione evidenzia come l’efficienza urbana possa essere messa a dura prova in momenti così delicati.

Anche oggi, venerdì 11 luglio 2025, la zona dell’Eur si presenta completamente blindata per la seconda giornata della Conferenza internazionale per l’Ucraina, ospitata presso il centro congressi La Nuvola. Dopo una prima giornata caratterizzata da pesanti disagi, la mobilità resta fortemente compromessa a causa di chiusure, deviazioni e blocchi totali al traffico. Zona rossa e varchi presidiati. Per motivi di sicurezza, l’area attorno al centro congressi è stata trasformata in una zona rossa. L’accesso è consentito solo a residenti e autorizzati tramite varchi sorvegliati da forze dell’ordine. I varchi attivi includono via delle Tre Fontane, viale dell’Industria, viale dell’Arte, via Cristoforo Colombo e altre strade limitrofe. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Eur blindata per la Conferenza sull’Ucraina: traffico e trasporti nel caos anche oggi

