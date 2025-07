Etonic il rilancio di un iconico brand

Etonic, il nome che ha scritto pagine indelebili nella sneaker culture, torna protagonista con un rilancio audace e strategico. Questo storico marchio di Boston, fondato nel 1876 da Charles A. Eaton, ha sempre puntato sull'innovazione e il comfort, senza lasciarsi catturare dalle mode passeggere. Ora, con una visione rinnovata, Etonic si prepara a conquistare nuove generazioni di appassionati, dimostrando che la vera qualità resiste alla prova del tempo.

Quando si parla di sneaker culture non tutti ricordano che uno dei marchi più longevi e innovativi non arriva da Portland né da Herzogenaurach, ma da Boston in Massachusetts e il suo nome è Etonic, un brand nato con la volontà di non seguire le mode nel settore sportivo, ma per creare calzature confortevoli dalle alte prestazioni tecniche. Etonic affonda le sue radici nel lontano 1876, fondata da Charles A. Eaton con il nome Charles A. Eaton Company, l'obiettivo iniziale era quello di creare calzature di alta qualità pensate per durare nel tempo e nonostante non esistesse ancora il concetto di running shoes, nè quello di branding sportivo, l'azienda puntò sin dall'inizio sulla funzionalità delle proprie calzature.

