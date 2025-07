Estetista abusiva in pieno centro a Rovigo | sequestrato salone di bellezza e maxi multa

Nel cuore di Rovigo, le forze dell’ordine hanno smantellato un’attività di estetista abusiva e un’autofficina illegale, sequestrando il salone di bellezza e comminando maxi multe. Due interventi distinti dei finanzieri hanno portato alla luce pratiche irregolari che mettevano a rischio clienti e tutela del mercato. La lotta all’evasione e all’abusivismo nel settore è più forte che mai, perché la legalità deve sempre prevalere, anche in ambiti così delicati.

Rovigo, 11 luglio 2025 – Attività illegali scoperti dai finanzieri. Nei giorni scorsi, nell’ambito di due distinti interventi, il Gruppo di Rovigo e la Tenenza di Occhiobello hanno effettuato due distinte operazioni. Rispettivamente nei confronti di una donna che effettuava un’attività di sistemazione ciglia, in un locale del capoluogo ed un’autofficina con sede a Occhiobello (Rovigo), entrambe esercitavano in maniera totalmente abusiva in spregio alla normativa di settore. Il centro estetico a Rovigo. Nel corso del primo intervento, i finanzieri del Gruppo di Rovigo hanno individuato un’attività abusiva operante nel mondo del beauty in pieno centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estetista abusiva in pieno centro a Rovigo: sequestrato salone di bellezza e maxi multa

