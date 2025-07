Estate FlixBus potenzia le tratte con Reggio Calabria e provincia | oltre 40 destinazioni

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della libertà con FlixBus! La compagnia ha potenziato le tratte dalla provincia di Reggio Calabria, offrendo oltre 40 destinazioni in tutta Italia. Con un occhio alle esigenze dei viaggiatori, FlixBus amplia le opportunità di spostamento, garantendo comodità e convenienza. I dati di prenotazione fino a settembre 2025 mostrano un trend positivo, confermando il successo di questa strategia per rendere ogni viaggio un’esperienza indimenticabile.

Per l’estate e per offrire a chi parte dal territorio ancora più opportunità di viaggio in tutta Italia, FlixBus ha potenziato le tratte con la provincia di Reggio Calabria. La società degli autobus verdi ha analizzato le prenotazioni con partenza dal territorio fino a settembre 2025: i dati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

