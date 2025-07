Estate con Camilleri allo Stadio Palatino

Estate con Camilleri allo Stadio Palatino: un’occasione unica per immergersi nel mondo dello scrittore siciliano, nel centenario della sua nascita. Dal 2025, un ricco calendario di eventi coinvolgerà l’Italia, celebrando il genio letterario di Andrea Camilleri attraverso letture, mostre e incontri dedicati ai suoi capolavori. Non perdere l’opportunità di vivere questa straordinaria festa culturale che riporterà in vita la magia delle sue storie, rendendo indimenticabile la tua estate.

L’estate 2025 sarà un viaggio nel mondo di Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita, con un programma diffuso di eventi promosso dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100, presieduto da Felice Laudadio. Gli eventi si svolgeranno in tutta Italia, il primo proprio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: camilleri - estate - stadio - palatino

Roma celebra Andrea Camilleri Il 13 luglio, lo Stadio Palatino ospita una serata speciale del dedicata alla figura e all’opera di Andrea Camilleri, in collaborazione con Sellerio Editore. Un’occasio Vai su Facebook

#savethedate Omaggio ad Andrea #Camilleri nel centenario della sua nascita con Antonio Franchini, Alberto Manguel e Chiara Valerio e le letture di Michele Riondino. Appuntamento domenica alle 21 nell'ambito di @LetteratureFest #Roma https://sellerio.it/it Vai su X

Estate con Camilleri allo Stadio Palatino; ESTATE CON CAMILLERI - Da luglio in tutta Italia per celebrare lo scrittore nel Centenario della nascita; Centenario Andrea Camilleri: l’estate 2025 celebra il maestro tra parole, teatro e memoria.

Centenario Andrea Camilleri: l’estate 2025 celebra il maestro tra parole, teatro e memoria - Spettacoli, letture, concerti e incontri animeranno l’estate 2025 in tutta Italia in omaggio a Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita. Segnala projectnerd.it

Al via Letterature: notti di libri nell’estate di Roma - Dall’8 al 19 luglio Letterature Festival Internazionale di Roma tornerà protagonista delle notti della Capitale. msn.com scrive