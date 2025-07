Estate alert Ecdc | Con mare più caldo sale rischio infezioni da batteri Vibrio

Con l’arrivo dell’estate e le temperature del mare in costante aumento, cresce anche il rischio di infezioni da batteri Vibrio, potenzialmente pericolosi per la salute umana. L’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) lancia un importante allarme: mantenersi informati e adottare precauzioni è fondamentale per godersi il mare in sicurezza quest’anno. È il momento di scoprire come proteggersi e vivere al meglio la stagione estiva.

(Adnkronos) – “Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature superficiali del mare” sale il rischio di infezioni da batteri Vibrio, famiglia di germi nota per il colera. A lanciare l’allarme è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). “Il batterio – spiega l’agenzia Ue – vive naturalmente nelle acque costiere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Estate, alert Ecdc: “Con mare più caldo sale rischio infezioni da batteri Vibrio”

