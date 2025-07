Esposito il Cagliari supera la Fiorentina | i dettagli con l’Inter – CdS

Il calcio italiano si accende di nuove sfide e sorprese: Sebastiano Esposito, giovane promessa, lascia l’Inter per abbracciare una nuova avventura. Dopo aver superato la Fiorentina, il Cagliari si prepara a svelare i dettagli dell’accordo con il talento, promettendo emozioni e coinvolgimento. Ma cosa riserva il futuro di Esposito? Scopriamo insieme come questa decisione cambierà il suo percorso e il panorama calcistico nazionale.

Esposito vede il Cagliari, superata la concorrenza della Fiorentina. Ecco cosa prevede l’accordo con l’Inter. Nuova esperienza in vista. ADDIO – Sebastiano Esposito dirà addio in questi giorni all’Inter. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e sia Cagliari che Fiorentina hanno chiesto informazioni. La prima è stata la Fiorentina, che però non ha proseguito la via per concludere la trattativa positivamente. L’altro club è stato invece il Cagliari, più convinto dall’operazione e ormai vicino al via libero definitivo. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, guadagnerà 7 milioni di euro e avrà una percentuale sulla futura rivendita del classe 2002. 🔗 Leggi su Inter-news.it