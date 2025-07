Esplosione via Nizza | Sono stato io mi vergogno

L’incidente di via Nizza ha sconvolto la comunità, e ora emergono nuove dichiarazioni che svelano il lato più umano di chi si è assunto la responsabilità. Giovanni Zippo, la guardia giurata coinvolta, confessa con sincerità: “Sono stato io, mi vergogno”. Una verità difficile da accettare, che getta luce sui motivi e le emozioni dietro a un atto così drammatico. Ma cosa ci insegna questa confessione?

Per l'avvocato di Giovanni Zippo, la guardia giurata quarantenne che utilizzando liquido infiammabile avrebbe causato con un'esplosione in via Nizza la morte di Jacopo Peretti, 33 anni, schiacciato dalle macerie mentre dormiva, e il ferimento di altri cinque residenti, il suo assistito (rimasto ustionato) non intendeva uccidere ma solo fare un dispetto alla sua ex, persona.

