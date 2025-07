Esplosione Roma arriva il primo indagato | è l’autista della cisterna| VIDEO

L'esplosione di Roma ha scosso la città, portando all'indagine il primo sospettato, l’autista della cisterna. Dopo le preoccupazioni sulla diossina, i risultati ufficiali rassicurano: l’allarme è rientrato. Tuttavia, la presenza di un campionatore installato dall’Agenzia ambientale testimonia l’attenzione continua verso la tutela della salute pubblica. Restate con noi per gli sviluppi di questa vicenda che tiene sotto pressione Roma.

Oggi è stato certificato che l'allarme diossina è rientrato. Il personale dell'Agenzia ha installato un campionatore, strumento necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine

