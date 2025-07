Esplosione nel cuore della notte | danneggiati il cancello e l' insegna di una pizzeria

Una notte di tensione a Torre del Greco, dove un'esplosione ha scosso il cuore della città. Intorno alle 2 del mattino, i carabinieri sono intervenuti in via Nazionale per un atto vandalico che ha danneggiato gravemente una pizzeria, lasciando sospetti e domande senza risposta. Sull’accaduto sono in corso indagini approfondite per garantire la sicurezza e fare luce su questo gesto intimidatorio. La comunità attende con ansia chiarimenti e giustizie.

I carabinieri sono intervenuti dopo le ore 2.00 in via Nazionale a Torre del Greco, allertati dal 112, per la segnalazione di un’esplosione. Poco prima ignoti avevano fatto esplodere un grosso petardo che aveva danneggiato il cancello e l’insegna di una pizzeria. Sull'accaduto sono in corso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: esplosione - cancello - insegna - pizzeria

Esplosione nel cuore della notte: danneggiati il cancello e l'insegna di una pizzeria; Torre del Greco, esplosione durante la notte: petardi contro cancello e insegna di una pizzeria; Incidente a Mugnano, sbanda con lo scooter: ragazzino di 15 anni grave in ospedale.

Torre del Greco, esplosione durante la notte: petardi contro cancello e insegna di una pizzeria - I carabinieri intervengono a via Nazionale 410 allertati dal 112 per la segnalazione di un’esplosione. Riporta ilmattino.it

Esplosione nel cuore della notte: danneggiati il cancello e l'insegna di una pizzeria - 00 in via Nazionale a Torre del Greco, allertati dal 112, per la segnalazione di un’esplosione. Scrive napolitoday.it