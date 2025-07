Esplosione distributore a Roma c’è il primo indagato per omicidio e disastro colposo

Un tragico incidente scuote Roma: lo scoppio del distributore di GPL di via dei Gordiani ha causato una vittima e numerosi feriti. La procura ha aperto un’indagine, e il primo indagato per omicidio e disastro colposo è Mauro Bagaglini, l’autista dell’autocisterna coinvolto nell’incidente. La vicenda evidenzia le criticità sulla sicurezza e la responsabilità dietro a simili tragedie. La giustizia farà luce su questa drammatica vicenda, ma quanto ancora dobbiamo attendere prima di prevenire simili disastri?

C’è il primo indagato per lo scoppio del distributore di gpl di via dei Gordiani a Roma. Il 4 luglio scorso l’incidente ha provocato un morto, Claudio Ercoli, 67 anni, responsabile della stazione di servizio. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e disastro colposi e lesioni gravi a carico di Mauro Bagaglini, l’autista dell’autocisterna. Bagaglini era con Ercoli tra i feriti piĂą gravi, e si trova ancora nel reparto grande ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio con ustioni sul 25% del corpo, in condizioni che la Asl definisce “gravi ma stabili”. Al policlinico Umberto I restano ricoverati i due agenti di polizia feriti nell’esplosione e che in questi giorni sono stati operati per la ricostruzione della pelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it