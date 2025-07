Esplosione di via Nizza a Torino Gianni Zippo | Sono stato io volevo danneggiare la casa della mia ex Mi vergogno per la morte di Jacopo

L’esplosione di via Nizza a Torino ha sconvolto la città, portando dolore e sconcerto tra i cittadini. Gianni Zippo, arrestato e accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, ha confessato di essere stato lui a causare il disastro, un gesto dettato dalla rabbia e dal desiderio di danneggiare la casa della sua ex. La sua ammissione apre una ferita profonda nel cuore della comunità, lasciando emergere le complesse sfumature di colpa e vergogna che accompagnano questa tragedia.

Davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma al suo avvocato ha ammesso: «Sono stato io, mi vergogno». Così, Gianni Zippo, 40 anni, guardia giurata, arrestato con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale e crollo, ha confessato di aver causato l’esplosione che il 30 giugno scorso ha distrutto una palazzo di via Nizza a Torino, provocando la morte del 33enne Jacopo Peretti e il ferimento di altre cinque persone. L’interrogatorio di garanzia si è svolto all’ospedale Cto del capoluogo piemontese, dove Zippo è ancora ricoverato per le ustioni riportate nella notte dell’esplosione. 🔗 Leggi su Open.online

