Esplosione di un palazzo a Torino Giovanni Zippo non risponde al Gip ma ammette | Sono stato io mi vergogno

Un drammatico incidente scuote Torino: l’esplosione di un palazzo ha portato alla luce un retroscena sconvolgente. Giovanni Zippo, coinvolto nelle indagini, non risponde al gip ma confessa, con grande rammarico, di essere stato lui a causare il rogo. La guardia giurata accusata di aver dato fuoco all’appartamento della ex compagna ha inoltre fatto alcune ammissioni informali, aprendo nuovi inquietanti interrogativi sulla vicenda.

La guardia giurata accusata di aver dato fuoco all'appartamento della ex compagna ha fatto alcune ammissioni informali.

